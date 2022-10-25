شكرا لقرائتكم خبر عن المسئولية الجنائية لتزييف الصور على مواقع التواصل.. عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تزييف الصور والفيديوهات على السوشيال ميديا"، استعرض خلاله إشكالية تهم ملايين المستخدمين تتمثل في المسئولية الجنائية الناجمة عن التزييف المستتر الـ Deepfake للصورة، حيث أن المشرع جرم الفعل بعقوبة تصل للحبس 6 أشهر و100 ألف جنيه غرامة، وتكنولوجيا الذكاء الإصطناعى لمواجهة التزييف العميق، ودارالإفتاء تعتبر اختلاق المقاطع بقصد الإضرار بالغير حرام، وإليكم التفاصيل كاملة:

تزييف الصور والفيديوهات على الـ"سوشيال ميديا".. العقوبة تصل للحبس 6 أشهر و100 ألف جنيه غرامة.. "فيسبوك" يواجه الظاهرة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.. والإفتاء: اختلاق المقاطع بقصد الإضرار بالغير حرام



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