شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تناقش انتظام الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانتظام الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية.

كما تناقش لجنة التعليم طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عبد الرءوف الصمودي، بشأن إعلان جامعة كفر الشيخ عن مسابقة لتعيين عدد 120 طبيباً مقيماً.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد محمد يوسف فايد، بشأن نقص أجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة داخل مستشفيات جامعة طنطا.