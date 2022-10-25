ضبط معلم بتهمة الاستيلاء على 2.5 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، معلمًا في اتهامه بالاستيلاء على 2.5 مليون جنيه من المواطنين، بدار السلام جنوبي المحافظة، جرى التحفظ على المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بورود بلاغًا من "الشربيني. م" 39 عامًا مشرف مبيعات بشركة خاصة و7 أشخاص آخرين يقيمون دائرة المركز بتضررهم من "أشرف. ع" 47 عامًا معلم ويقيم دائرة المركز لنصبه عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2.5 مليون جنيه لتوظيفها في مجال تجارة الأدوية من خلال شركة خاصة للأدوية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.