بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

انطلقت فعاليات اليوم الثالث، اليوم الثلاثاء، من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

ويناقش المؤتمر، اليوم، أوضاع الاقتصاد عبر جلسة "خارطة الطريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع المصري" ومستقبله، بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وشهد اليومان الأول والثاني للمؤتمر عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها.