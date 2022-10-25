مصرع ربة منزل تناولت أقراص مجهولة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر تناولها أقراص مجهولة بمنزل أسرتها، بجهينة شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أحلام. ف" 29 عامًا ربة منزل وتقيم بناحية نجع عبدالرسول دائرة المركز جثة هامدة.

أفادا كل من والدها، وزوجها "رجب. م" 35 عامًا عامل بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت أقراص طبية غير معلومة عن طريق الخطأ ما أدى لوفاتها، وأضافا بأنها تعاني من مرض نفسي، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.