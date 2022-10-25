لا ننسى وقفته.. علاء مبارك ينعى المحامي فريد الديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدمت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بخالص العزاء في وفاة المحامي فريد الديب، الذي لبى نداء ربه صباح اليوم.

وقال علاء مبارك في منشور له عبر صفحته بـ"تويتر":إنا لله وإنا إليه راجعون، نتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة فريد الديب سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان".

وتابع:"لا ننسى وقفة الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فيه الآخرون، ربنا يرحمه".

وتوفي منذ قليل، المحامي الكبير فريد الديب، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان تامر عبدالمنعم، أداء صلاة الجنازة على المحامي فريد الديب، بعد صلاة العصر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة.

ونعت حنان الديب، والدها المحامي فريد الديب، وكتب على صفحتها الشخصية فيسبوك: "كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة وملجأي بعد الله، طاب به عمري الفائت، لكن أمر الله نافذ علينا جميعا.. مات أبي. الحمد لله و إنا لله وإنا إليه راجعون".