موعد ومكان جنازة المحامي فريد الديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، زوج نجلة المحامى الراحل فريد الديب، تشييع جنازة المحامى فريد الديب، عقب صلاة العصر اليوم الثلاثاء، الموافق 25 أكتوبر 2022 من مسجد السيدة زينب.

وكتب عبد المنعم على جسابه الشخصى عبر "فيس بوك"، إن العين لتدمع والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لفراقك لمحزونون، انتقل الي رحمة الله تعالي الأستاذ فريد الديب المحامي الكبير جد بناتي كرمه وسلمي، وسوف تشيع جنازته عقب صلاة العصر، اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 من مسجد السيدة زينب، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي منذ قليل، المحامي فريد الديب، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 79 عاما.

ونعت حنان الديب، والدها المحامي فريد الديب، وكتب على صفحتها الشخصية فيسبوك: "كان عزيزي وعزي وعزتي، فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة وملجأي بعد الله، طاب به عمري الفائت، لكن أمر الله نافذ علينا جميعا.. مات أبي. الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأكد المحامي عزيز مدكور، وفاة صديقه فريد الديب، وكتب على صفحته بفيسبوك: توفي صباح اليوم صديقي وأخي الأستاذ فريد الديب المحامي بعد صراع طويل مع المرض.. وسوف نوافيكم بمكان وموعد الجنازة والعزاء.

وعانى فريد الديب من مرض السرطان في الدم، وتدهورت حالته في الآونة الأخيرة، ما أجبره على إعلان اعتزال الترافع في القضايا، والتفرغ لإعداد مذكرات النقض، وإدارة القضايا التي ستوكل إليه من داخل مكتبه.