وفاة رشاد برسوم رائد علاج أمراض الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

توفي اليوم الثلاثاء، الدكتور رشاد برسوم، أستاذ أمراض وزراعة الكلي بطب قصر العيني، والحائز على جائزة النيل وجائزة الدولة التقديرية للعلوم الطبية.

وأعلنت أسرة "برسوم"، إقامة صلاة الجنازة صباح الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم بشارع المرعشلي بالزمالك، على أن يقام العزاء بقاعة المناسبات بنفس الكنيسة يومي الأربعاء والخميس.

وشغل "برسوم"، منصب الأسبق للجمعية الدولية لأمراض الكلى، ومؤسس مركز قصر العيني لأمراض الكلى، والرئيس الأسبق للجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات.

حصل "برسوم" على عدة جوائز دولية أهمها الجائزة الدولية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى وجائزة روسكو روبنسون للجمعية الدولية لأمراض الكلى.