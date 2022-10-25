اليوم.. نظر استئناف معيد على حكم حبسه بتهمة قتل 60 فأر تجارب في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

تنظر محكمة جنح مستأنف قنا، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات استئناف معيد بكلية بيطري بجامعة جنوب الوادي بعدما صدر حكم بحبسه 6 أشهر مع الغرامة 50 جنيها بتهمة قتل 60 فأرا من فئران التجارب بمشروع بحثي زميلته بهدف تعطيلها عن الحصول على الماجستير.

وكانت محكمة جنح قنا، أصدرت حكما بمعاقبة المعيد في كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 جنيها، لاتهمامه بقتل 60 فأر تجارب انتقاما من زميلته "بحسب شكواها".

تعود أحداث الواقعة إلى 25 ديسمبر من عام 2020 عندما استقبلت الأجهزة الأمنية بلاغا من هاجر محمد بربري، ضد معيد بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي يدعى أرميا تتهمه بوضع مادة سامة لفئران تجارب وعددها 60 فأرًا، بهدف تعطيلها عن مشاريعها البحثية لدرجة الماجستير.