ريشي سوناك زعيماً لحزب المحافظين... سيصبح رئيس الوزراء البريطاني الجديد

24 أكتوبر , 2022 ريشي سوناك (أ ف ب). أعلنت لجنة 1922 في حزب المحافظين أن ريشي سوناك سيكون زعيم الحزب الجديد، ليصبح في طريقه لأن يكون رئيس الوزراء القادم في بريطانيا. وتضع اللجنة قواعد اختيار وتغيير زعيم الحزب.

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