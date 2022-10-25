شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تجتمع اليوم لمتابعة تنفيذ توصياتها لموازنة التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تعقد لجنة الطاقة والبيئة اجتماعا لها اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية.