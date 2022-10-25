شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة الخدمات المتكاملة على أجندة لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة تضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة، الأول طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تحمل نفقات ورسوم الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه للطلبة من ذوي الهمم.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن تأخر الفحوصات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والمطلوب إصدارها لحوالي 12 مليون من ذوي الإعاقة في مصر، ولم يصدر حتى الآن سوى 940 ألف بطاقة، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين رجب حسين، بشأن استبعاد العديد من الأسر الأكثر احتياجاً من برنامج تكافل وكرامة، بدعوة أنهم يتقاضون من جمعيات خيرية تابعة لأفراد.