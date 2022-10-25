أراضي وشقق وفلل.. التفاصيل الكاملة للطرح الجديد من مشروع بيت الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من مشروعات الأراضي والشقق، للمصريين العاملين بالخارج في عدد كبير من المدن الجديدة المميزة خلال الشهرين المقبلين.

مساحات الأراضي في الطرح الجديد من بيت الوطن ستتراوح بين 400 حتى 1500 مترا، بعدد كبير من المدن يشمل القاهرة الجديدة العاشر من رمضان ومدينة الشروق، ومدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد ودمياط الجديدة ومدينة العبور.

كما يشمل الطرح مجموعة من الفيلات في مدن العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة، ووحدات سكنية متميزة ضمن مشروع جنةن في مدن الشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة والشورق.

وقال مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن بدء حجز الطروحات الجديدة ممن بيت الوطن خلال الشهرين المقبلين.

وأكد المصدر أن عدد الأراضي، التي سيتم طرحها يصل إلى 3 آلاف قطعة بأسعار تتراوح بين 190 دولار حتى 600 دولار وفقا لمكان القطعة في كل مدينة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة استعدادات طرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج، وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية وأراض للمصريين العاملين بالخارج على أن تكون هذه الوحدات والأراضي مصحوبة بمجموعة من التسهيلات والمميزات التي تسهم في تحقيق مطالبهم في التملك.

و عرض وزير الإسكان موقف الحجز الأخير لأراضي ووحدات مشروع “بيت الوطن” للمصريين العاملين في الخارج.

وأضاف: تم حصر عدد من قطع الأراضي المُميزة في المدن الجديدة، ومنها: الشروق، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، والشيخ زايد، وغيرها من المدن الجديدة، استعدادا لطرحها بالحجز.

وأضاف أنه يتم الإعداد حاليا لعملية طرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، مُشيرا إلى أنه من المقرر أن يستمر الموقع الإلكتروني في عرض الأراضي والوحدات المتاحة للمصريين في الخارج، ومؤكدا على أنه سيتم عرض عدد من الوحدات السكنية المميزة للحجز تباعا.

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