مآذن "نابلس" تصدح بدعوة الفلسطينيين للنزول إلى الشوارع والتصدي للعدوان الإسرائيلي



محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله-(أش أ):

صدحت مآذن المساجد في مدينة "نابلس"، بدعوة جميع الفلسطينيين للنزول إلى الشوارع فوراً والتصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة، والذي أسفر حتى الآن، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وكانت قوات من جيش الاحتلال وجهاز (الشاباك)، اقتحمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، عدة أحياء بالبلدة القديمة في "نابلس"، وسُمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان ولهب، وأعقب ذلك اندلاع مواجهات عنيفة للغاية بين المواطنين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مسيرة.

وانتشر قناصة الاحتلال على أسطح المنازل والمباني المطلة على مركز المدينة وعلى أحياء البلدة القديمة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال يتعمدون إطلاق النار على أفراد من قوى الأمن الفلسطيني ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وأعلنت مصادر طبية، استشهد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة ما لا يقل عن 19 آخرين، بالرصاص الحي، خلال الاقتحام.

وقال سكان في "نابلس" إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة القديمة ونقل الجرحى، فيما أطلقت مستشفيات نابلس نداءات للتبرع بالدم، حيث احتشد عشرات المواطنين أمام مستشفى (رفيديا) للتبرع بالدم.