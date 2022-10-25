ألمانيا تستضيف خبراء دوليين لمناقشة إعادة إعمار أوكرانيا



محمد اسماعيل - القاهرة - برلين-( د ب أ):

يجتمع خبراء دوليون في برلين اليوم الثلاثاء لمناقشة إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب في مؤتمر تنظمه المفوضية الأوروبية وألمانيا، الرئيس الحالي لمجموعة السبع.

ومن المقرر أن يكون رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال من بين الحضور، بعد أن افتتح منتدى الأعمال الألماني الأوكراني حول إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب الذي عقد في برلين يوم الاثنين مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وستكون إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب "مهمة أجيال" تتطلب استراتيجية على مستوى "خطة مارشال" ، حسبما كتب شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مقال نشرته صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الأسبوع الجاري.

ومن خلال خطة مارشال، موّلت الولايات المتحدة إعادة الإعمار في الدول الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية بمليارات الدولارات بين عامي 1948 و 1952.

وقال شولتس في مطلع الأسبوع إن مؤتمر الثلاثاء يجب أن يكون منارة أمل لأوكرانيا.

وأضاف: "النقطة المهمة هي أننا نرسل الآن إشارة أمل، في خضم رعب الحرب، بأن تستقيم الأمور مرة أخرى".

وسيفتتح شولتس وفون دير لاين مؤتمر الخبراء الدولي المعني بتعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها وتحديثها. ومن المقرر أن يخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي المشاركين بخطاب رئيسي، وفقا للموقع الاليكتروني للحدث.