شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش إجراءات هيئة التنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش، بشأن المشكلات التي تواجه منظومة استثمار واستغلال الثروة المعدنية الوطنية، وتعدد جهات الاشراف والرقابة وتضارب الإجراءات للحصول على الموافقات والتراخيص وطول مدتها، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تجتمع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي، وأسباب ضعف نسب الإشغال في الــ 13 مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة.