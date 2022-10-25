ارتفاع ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل في الدقهلية لـ10 وفيات و9 مصابين



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

ارتفع ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل بطريق (جمصة - المنصورة) أسفل محور طلخا الجديد " كوبري شرنقاش" بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية الى 10 وفيات وإصابة 9 آخرون.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجد وشرطة تأمين الطرق والمنافذ بوقوع حادث بمحور طلخا الجديد ووجود متوفين ومصابين.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا و10 سيارات إسعاف من طلخا وبلقاس، وجمصة، وشربين، ونبروه، والمنصورة، وتبين وقوع الحادث أسفل محور طلخا الجديد على طريق جمصة المنصورة الدولي الساحلي أمام كوبري شرنقاش، بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل.

وتسبب الحادث في وفاة 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين وجرى نقلهم الى مستشفى المنصورة التخصصي والمنصورة الدولي.

جرى رفع آثار الحادث، وإخطار النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والتعرف على أسباب وقوعه وتحرير محضر بالواقعة.

في السياق ذاته أعلنت محافظة الدقهلية، تكليف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمحاسب متولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة و محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

وقال البيان إنه تقرر صرف مساعدات مالية وإعانات لحالات الإصابة والوفاهة بالتنسيق والتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد بيان المحافظة الحرص علي تقديم كل الرعاية للحالات الانسانية وفي الأزمات والحوادث من خلال التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة.

ونوه البيان على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من أبناء محافظة الدقهلية، وخاصة وقت الحوادث والأزمات.