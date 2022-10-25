هل انتهت أزمة الأعلاف بعد ثبات أسعار الدواجن؟ رئيس الشعبة يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، عن أسباب ثبات الأسعار خلال الأيام الماضية، موضحًا أن أزمة الأعلاف التي أثرت بشكل كبير على الأسعار لم تنتهي ولكن الإفراج عن الأعلاف بالموانئ وفقا لتوجيهات الحكومة كانت السبب الرئيسي والوضع أصبح أفضل حاليًا.

وشهدت أسعار الدواجن البيضاء "التسمين"، ثبات في الأسعار حيث سجل الكيلو 35 جنيهًا، كما تراجعت أسعار كيلو الفراخ الساسو ليسجل 45 جنيها.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة التجارة بالقاهرة، لمصراوي أن على الدولة إيجاد حلول عملية لتجاوز هذه الأزمة والتعامل معها، بما يحفظ حقوق المربين والمستهلكين، مشيرًا إلى تدخل الدولة من خلال الإعلان عن الإفراج عن كميات كبيرة قدرت بحوالي 1.5 مليون طن ذرة ونصف مليون طن من الصويا، وهو يكفي لمدة 40 يومًا.

وكانت قد شهدت صناعة الدواجن أزمة كبرى بسبب نقص توافر الإعلاف، حيث تعد هذه الصناعة واحدة من أهم الصناعات في الدولة المصرية.

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