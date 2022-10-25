زيلينسكي: الشعور بالهزيمة في روسيا يزداد قوة



محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو-(د ب أ):

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تفشل في غزوها لأوكرانيا على نطاق واسع، وذلك بمناسبة مرور ثمانية أشهر على بدء الحرب في 24 فبراير.

وأضاف زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو مساء الإثنين: "أوكرانيا تكسر ما يسمى بثاني أقوى جيش في العالم".

وقال زيلينسكي إن "الشعور بالهزيمة في روسيا يزداد قوة"، مضيفا أنه في حين كانت البلاد ذات يوم طرفا سياسيا مهما، فإن موسكو اليوم معزولة دوليا بشكل متزايد.

وأضاف زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تواصل استعادة الأراضي المحتلة كل يوم.

وأضاف أنه سيتم تحرير البلاد بأكملها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، بينما حذر المواطنين أيضا من أن الشتاء المقبل سيكون "الأصعب في تاريخنا" بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسبب الهجمات الروسية.