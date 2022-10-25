استشهاد ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام كبير للاحتلال الإسرائيلي لـ "نابلس"



محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله-(أش أ):



أعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة ما لا يقل عن 19 آخرين، بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة "نابلس" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن طواقمه في نابلس تعاملت مع ثلاثة شهداء و19 إصابة بالرصاص الحي بينها 3 اصابات خطيرة وتم نقلها الى مستشفى (رفيديا) والمستشفى العربي ومستشفى النجاح بنابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء بالبلدة القديمة في "نابلس"، وسمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان ولهب، وأعقب ذلك اندلاع مواجهات عنيفة للغاية بين المواطنين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مسيرة.

وانتشر قناصة الاحتلال على أسطح المنازل والمباني المطلة على مركز المدينة وعلى أحياء البلدة القديمة، وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال يتعمدون إطلاق النار على أفراد من قوى الأمن الفلسطيني ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة القديمة ونقل الجرحى، فيما أطلقت مستشفيات نابلس نداءات للتبرع بالدم، حيث احتشد عشرات المواطنين أمام مستشفى (رفيديا) للتبرع بالدم.

وفي تطور لاحق، قصفت قوات الاحتلال سيارة في منطقة "رأس العين" ما أسفر عن سقوط شهيد، وصلت جثته مُتفحمة الى مستشفى (رفيديا).