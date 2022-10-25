شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مطاري الغردقة وسوهاج بجائزة التميز في إدارة نظم السلامة من المجلس الدولي للمطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، فوز مطاري الغردقة وسوهاج الدوليين، بجائزة التميز في إدارة نظم السلامة لعام 2022 من المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا، المنعقد فعاليات دورته لهذا الـ 68 خلال هذه الفترة في مدينة مراكش المغربية، بحضور قيادات الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وقدمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية التهنئة لجميع العاملين بالمطارات المصرية بصفة عامة ومطار الغردقة ومطار سوهاج الدوليين بصفة خاصة، وذلك على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتشارك الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمد سعيد محروس في فعاليات مؤتمر ومعرض ‏المجلس الدولي والإفريقي للمطارات WAGA 2022، والذي يعقد في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر 2022 الجاري بمدينة مراكش بالمغرب، والذي يعقد بجانبه أيضا اجتماع الدورة الـ 68 للمجلس الإفريقي، واجتماعات اللجان الإقليمية، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران بضرورة المشاركة الفعالة بالأحداث العالمية والقارية لأجل تبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات بمجال الطيران والمطارات .

وعلى هامش هذا الحدث، سيتم تنظيم مجموعة من الاجتماعات وجلسات العمل، منها على الخصوص، الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات-العالم، مجالس الإدارة للمجلس الدولي للمطارات-العالم والمجلس الدولي للمطارات-إفريقيا، واجتماعات المجموعات الإقليمية.