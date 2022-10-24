شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف أسباب تألق هالاند مع مانشستر سيتي هذا الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن السبب وراء تألق هالاند المستمر مع الفريق السماوي هذا الموسم، حيث أكد أن اللاعب من أكثر اللاعبين إلتزامًا فى مران الفريق، خاصة أن اللاعب يكون أول الحاضرين فى تدريبات الفريق وآخر المغادرين، الأمر الذي يجعله مختلفًا ويجنى نتائج تعبه بشكل ملحوظ.

وأضاف بيب جوارديولا أن اللاعب يمثل أحد الحلول الهامة للفريق، كما أنه لا يكتفي أو يمل من تسجيل الأهداف، وهذه الشخصية لم يراها طوال مسيرته التدريبية سوي فى ليونيل ميسي، وأشار إلى أن هذا الشئ ليس بهذه السهولة التى يتوقعها البعض، فاللاعب يجيد التحرك فى المساحات الضيقة داخل منطقة الجزاء، كما أنه يأخذ لنفسه التمركز الصحيح الذي يجعله قريب للغاية من المرمي لإصطياد الأهداف.



هالاند يعزز من صدارته لهدافى البيرميرليج

ومن جانبه تمكن اللاعب خلال الجولة السابقة من تسجيل هدفين، حيث وصل من خلالهما إلى الهدف رقم 17 من 11 لقاء فقط خاضهم الفريق، الأمر الذي قد يجعله يتجاوز هداف البيرميرليج الموسم الماضي، خلال الدور الأول فقط من المنافسة، مما قد يجعله يحطم جميع الأرقام القياسية، فى كونه الهداف التاريخي للمسابقة عند نهاية الموسم.



تعرف على موعد مباراة السيتي القادمة

ومن المقرر أن يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على فريق بروسيا دورتمند الألماني غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة، من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتى ستقام فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.