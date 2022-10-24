الكرملين: فرنسا وألمانيا لا تظهران «أي رغبة» في التوسط لمحادثات سلام بشأن أوكرانيا

الكرملين (أ ف ب).

أعلن الكرملين الإثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس لا يظهران «أي رغبة» في المشاركة في وساطة في إطار مفاوضات السلام المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «فيما يتعلق بالسيدين ماكرون وشولتس، فإنهما في الفترة الأخيرة لم يظهرا أي رغبة في الاستماع لموقف الجانب الروسي والمشاركة في أي جهود وساطة».