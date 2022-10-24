سلطات خيرسون تشكّل ميليشيا محليّة

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

أعلنت الإدارة التي نصبتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية اليوم الإثنين تشكيل ميليشيا محليّة، قائلة إنه يمكن لجميع الرجال المتبقين في المدينة الانضمام إليها.

وأمرت السلطات الروسية المدنيين بمغادرة خيرسون، وهي واحدة من أربع مناطق أوكرانية قالت روسيا إنها ضمتها الشهر الماضي حتى مع تحقيق قوات كييف مكاسب عسكرية كبيرة.