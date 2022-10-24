شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. التنسيقية تواصل جلساتها النقاشية للحوار الوطنى بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلساتها النقاشية فى محافظة كفر الشيخ حول محاور الحوار الوطنى، بعقد لقاء بمقر النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية فى مدينة دسوق، استضافت خلاله نخبة من المهتمين بالعمل العام وأصحاب الجمعيات الأهلية الفاعلة والمؤثرة.

ودار خلال اللقاء حوارا بناءً بدأ بحديث “الطباخ” عن انطلاق نواب التنسيقية بين جميع فئات المجتمع لسماع الرؤى الحقيقية للمواطن على الأرض، وكذلك الحديث حول مشكلة كوبرى عتريس التى تؤرق أهالى المدينة بأكملها، ومشكلة التوكتوك وسائقى التاكسى.

وثمن الحاضرون تواجد النائبة هيام الطباخ بين الجميع فى مدينة دسوق وقراها، واستعرضوا عددا من المشكلات الهامة سواء التى تواجه المواطن من دعم فى المجالين الصحى والتعليمى وغلاء الأسعار، والمشكلات التى تواجه المزارعين، بالإضافة إلى رؤيتهم الخاصة فى محاور الحوار الوطنى والحراك السياسى الذى يحدث الآن فى الشارع المصرى.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التى سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.