شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يؤدى واجب العزاء فى النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من أعضاء مجلس النواب على تقديم واحب العزاء لأسرة النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب.

وكان فى مقدمة الحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والنائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والنائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، والنائب تامر عبد القادر الذى حرص على تلقى واحب العزاء.

كما حرص أشرف صبحى، على تقديم واحب العزاء لأسرة النائبة الراحلة.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نعى المغفور لها بإذن الله النائبة ابتسام إبراهيم أبو رحاب محمد "عن محافظة الوادي الجديد" عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، التي وافتها المنية يوم الخميس بعد صراع مع المرض، ورحلة طويلة من البذل والعطاء، قدمت فيها العديد والعديد لبلدها.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالى، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائبة الراحلة، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.