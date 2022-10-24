شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش طلب إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزى.. والوزارة توافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة البحيرة لدعم القطاع الصحي.

ونظرت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزي، واستعرضت النائبة طلبت الإحاطة، وقالت: "احترت مع مسئولي وزارة الصحة وهناك وعود كثيرة بلا تنفيذ أو حتي رد شافي ومركز شبراخيت بلا خدمات صحية، فهناك 500 ألف مواطن بلا خدمات أو خدمات منقوصة، وحال المستشفى في ترد واضح".

وتابعت صالح: "المبني قديم ومهلهل ولا يمكن أن يستخدم كمنشأة طبية، وهناك نقص حاد في الأدوات والمستلزمات على الرغم من وجود أكثر من 1932 من العاملين بالمستشفى منهم 30 فني أشعة و30 صيدلي وأكثر من 90 طبيب".

من جانبها، قالت النائبة سارة النحاس: "إننا قمنا بزيارة ميدانية للمستشفى واكتشفنا أن المستشفى يقطنها الحيوانات ويتواجد بها ماعز وأغنام ولا يوجد مترددين عليها من المرضي والمستشفى مهجورة ومتردية في الشكل والمضمون".

وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المستشفى بها عيادات خارجية وتقدم الخدمة الطبية وأن العيادات الخارجية يتردد عليها 1500 حالة يوميا، كما أن قسم الاستقبال بالمستشفى يستقبل 498 حالة يوميا .

وأضاف أن المستشفى يعتبر من أوائل المستشفيات التي تم بنائها، حيث تم إنشائها عام 1932 ونعمل بالفعل علي أن تكون ضمن خطة الإحلال والتجديد وسيكون ذلك في القريب العاجل، وسنعمل علي إصدار قرار إزالة وللإحلال والتجديد وإنشاء ملحق للمستشفي بعد استخراج قرار من وزارة الزراعة لبناء الملحق للنفع العام.

وقررت اللجنة منح وزارة الصحة شهرا يبدأ من اليوم لموافاة اللجنة كتابة بجدول زمني للعمل بالمستشفى وتحقيق رغبة الأهالي في ان يكون هناك مستشفى مركزي يليق بالجمهورية الجديدة.