شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب لـ"خطة النواب": نعمل على حصر المجتمع الضريبى على الطبيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك اجتماعين شهريا بتوجيه من وزير المالية لحصر المجتمع الضريبي علي الطبيعة، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تنظيم حملات داخل المحافظات، وهذه الحملات حققت إضافة كبيرة للمجتمع الضريبي في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم الاثنين.

أضاف توفيق أن هناك توجه كبير وخطوات فعالة لحصر المجتمع الضريبى فى مصر، وهذه الملف له أولوية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

بدوره أكد سعيد فواد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الفاتورة الإلكترونية هى الحافز الأول لضمان حق الدولة وتطبيق العدالة الضريبية كما يساعد فى حصر كافة المجتمع الضريبى.