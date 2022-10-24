شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات فى المحافظات.. أبرزها إقامة معرض شامل مخفض للأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

نظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بالمحافظة، دورة تدريبية تثقيفية في قسم عين شمس، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب، وأعضاء مجلس النواب، وتهدف الندوة لرفع كفاءة الكوادر السياسية والحزبية بالقاهرة من خلال المحاضرات التثقيفية الخاصة بالرسالة الحزبية تحت عنوان من نحن؟ ومحاضرة تثقيفية آخري بعنوان خريطة الاحزاب السياسية المصرية، كما تهدف الدورة التدريبية لاكساب مهارات العمل التنظيمي، وكيفية بناء فرق العمل، مهارات التواصل، والتسويق السياسي للحزب.

وفي محافظة الجيزة،

تواصل أمانة مركز البدرشين، توزيع عدداً من المستلزمات المدرسية على طلاب مدارس المركز وذلك بالتعاون مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

تواصل أمانة قسم إمبابة، الدورات التدريبية المجانية التي يتم تنفيذها للسيدات على فنون الخياطة والتفصيل تشجيعًا لهن على تأسيس مشروعات صغيرة تساعدهن عن مواجهة متطلبات الحياة، وفي الوقت ذاته استكملت أمانة إمبابة مسيرتها الناجحة في محو الأمية بافتتاح فصول جديدة بشياخة القدس تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الحزب والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما واصلت أمانة قسم الوراق، تعاقداتها الطبية لدعم للأهالي من منتسبي الحزب وذويهم موقعةً بروتوكول مع سلسلة "ميجا سكان" للتحاليل والأشعة وهو البروتوكول الذي تم إدراجه ضمن كتيب مشروع العلاج الذي أطلقته أمانة الحزب بالمحافظة لأعضاء الحزب، وفي السياق ذاته أطلقت أمانة الوراق قافلة طبية مجانية بعربة المفتي في مختلف التخصصات الطبية.

وبدأت أمانة قسم الجيزة، في تنفيذ ميدانية لنظافة الوحدات الحزبية المختلفة في نطاق دائرة قسم الجيزة وذلك لتحسين صحة المواطنين ولزيادة الوعى البيئى وتواكباً مع مبادرة اتحضر للأخضر وكتطبيق عملى لندوة "وطن أخضر" التى اقامتها الأمانة.

كما نظمت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، يوما ترفيهيًا لكبار السن في قرية أجياد، بالتعاون مع فريق smile makers، حيث تعاونت الامانة مع فريق smile، لتنظيم وم ترفيهي يتواجد فيه الامناء مع كبار السن من دار بيت العيلة للمسنين وللاستمتاع بيوم معهم.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم مينا البصل، ندوة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وندوة أخرى عن عن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتناولت الندوة طرق التعامل معاهم وكيفية تنمية مهاراتهم، كما نظمت الأمانة ندوة عن العلاج النفسي، تناولت أسباب المشكلات النفسية التي يتعرض لها الشباب، وطرق وأساليب التعامل معها، مع تقديم مجموعة من النصائح والارشادات لدعم السلوك الإيجابي وتعديل السلوك السلبي والعلاج النفسي السليم.

كما نظمت أمانة الشئون الحكومية بقسم العامرية ثان، ندوة حول الخدمات التي يقدمها الحزب للجمهور، وعرضت الندوة دور الحزب وأهدافه لتطوير المجتمع وخدمه الأهالي، كما نظمت أمانة العامرية ثان ندوة حول سلوك الأطفال، وطرق تنمية مهاراتهم وقدراتهم، ودعم السلوك الإيجابي، والتأكيد على أهمية حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وندوة اخرى عن أهمية المحافظة على نظافة البيئة والمجتمع، وطرق وأساليب حماية البيئة من التلوث.

كما نظمت أمانة قسم العامرية ثان ندوة حول أهمية التعليم في رفع مستوى الوعي، وناقشت الندوة أهمية رفع مستوى وعي أولياء الأمور واهتمامهم بتعليم أبنائهم، وندوة اخرى عن أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية، والعمل التطوعي للتأثير إيجابيا في المجتمع، كما نظمت الأمانة فاعلية لتوزيع شنط الخير على الأهالي، لتخفيف الأعباء، وتقديم الدعم لهم.

كما نظمت أمانة قسم الدخيلة، ندوة تحت عنوان "الامن السيبراني والابتزاز الالكتروني"، وناقشت الندوة مفهوم الأمن السيبراني، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات لحماية المعلومات.

كما نظمت أمانة قسم المنتزة ثالث، قافلة طبية مجانية، تابعة لوزارة الصحة للكشف في جميع التخصصات، لخدمة مواطني منطقة السيوف، وذلك بحضور عدد من الأمناء النوعيين وأعضاء هيئة مكاتبهم.

كما نظمت أمانة قسم العامرية أول، حملة نظافة وتجميل، وزراعة للأشجار بمجمع مدارس حارس واحد، وذلك لتنظيف المنطقة وتجميلها، وخلق مظهر جمالي، ومواجهة التلوث، وتشجيع الطلاب على الذهاب للمدرسة والتفوق دراسيا.

وفي محافظة أسوان،

واصلت أمانة مركز إدفو، أعمال القافلة الطبية لمعالجة أمراض العيون ومكافحة العمى والتى أقيمت بمقر الوحدة الحزبية للحزب بالرديسية، حيث قدمت الخدمة خلالها للمواطنين ما بين كشوف عادية وعمل نظارات طبية وتم تحويل الحالات المستحقة لعمليات جراحية وقد شهدت القافلة إقبالا كبيرا من أبناء الرديسية والقرى والضواحى المحيطة.

كما تفتتح أمانة مركز إدفو، مقراً جديداً في الوحدة الحزبية بقرية الفوزة شرق، اليوم الإثنين، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب، وقيادات ونواب الحزب ويأتي هذا تنفيذاً لرغبة أهالى المنطقة وتحقيقا لفلسفة عمل الوحدات الحزبية كهمزة وصل بين المواطن والحزب سعيا إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة لمواطنينا فى كافة أنحاء المحافظة.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأمانتي أبنوب وديروط، ندوتين تحت عنوان "الأمن السيبرانى"، للتعريف بالتهديدات والمخاطر الأمنية وطرق الحماية منها، وتناولت الندوتين دور تخصص الأمن السبيراني والعوامل التي أدت إلى انتشار جرائم الانترنت والتهديدات والمخاطر الأمنية وطرق الحماية منها و الحفاظ على خصوصيتك على الانترنت و آليات مكافحة الجريمة الالكترونية فى مصر، كما تناولت القرصنة الالكترونية وحماية البيانات الشخصية على الانترنت وطرق حماية المعلومات على المنصات الإلكترونية.

وفي محافظة البحيرة،

نظمت أمانة مركز دمنهور، قافلة طبية مجانية، للكشف عن أمراض الإسنان وإجراء التحاليل الطبية، حيث تم الكشف وعمل التحاليل اللازمة مجانا وتم تحديد الحالات الأولى بالرعاية التى تتطلب إجراء أشعة لها وعمل حشو مجانا.

وفي محافظة بني سويف،

كرمت أمانة التعليم والبحث العلمي بالمحافظة، 120 مُدرب من العاملين بمديرية التربية والتعليم، لدورهم في تطوير أداء المعُلمين، حيث قاموا بتدريب قرابة 7 الاف معلم خلال الفترة الماضية بإدارات المحافظة السبع التعليمية، بالإضافة إلى تكريم القيادات التعليمية بالمحافظة.

كما استجابت أمانة بندر بني سويف، لشكوى عدد من المواطنين، بخصوص عدم وجود وسائل مواصلات كافية في موقف العبور في ساعة متأخرة من مساء الأحد، حيث جرى توفير عدد 2 اتوبيس لنقل الركاب مجانًا إلى مركز الواسطى شمال المحافظة.

كما نظمت أمانة مركز الواسطى، ندوة توعوية بمركز شباب الواسطى، حول أهم إنجازات الدولة المصرية والتي تضمنت المشروعات القومية العملاقة التى تشهدها مصر فى كافة ربوعها، وذلك بحضور عدد كبير من المواطنين، وتناولت إنجازات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تحققت إنجازات غير مسبوقة من خلال تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي وضعت الدولة على الطريق الصحيح للتنمية المستدامة.

وفي محافظة الفيوم،

نظمت أمانة المرأة بمركز سنورس، ندوة تثقيفية عن الأسرة المصرية ودور المرأة التوعوى فى التغيرات المناخية، وذلك فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، ودور المرأة المهم والفعال وضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين، وأكد المشاركون في الندوة على أهمية دورُ الأمومةِ في حياة المرأة إلى كونه عاملاً أساسيّاً في قيام الحضارات والأمم، فمن دونه لا يُمكن أن يكون هناك علماء وعُظماء يُساهمون في تغيير الواقع بما يُفيد الإنسانية، ويشمل دورُ الأمومة الكثير من الأدوار الفرعية المهمّة لضمان الاستقرار العاطفي والنفسي لأفراد العائلة وتم التأكيد علي ضرورة ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية واهمية مثل هذه الندوات للتوعية والاستعداد للتغيرات المناخية.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة المرأة بمركز المحلة، ندوة للتوعية عن تجنب حالات الإنتحار وكيفية إحتواء البنات في سن المراهقة، بعزبة صيصة التابعة للوحده المحلية بقرية الشهيدي، ودارت الندوة حول حالات الانتحار واسبابها وطرق الوقاية منها وعدم الوقوع فيها، أمتد أيضا الحديث حول الحوار الوطني.

كما أقامت أمانة المجالس المحلية بمركز زفتى، معرضا ًلبيع للسلع الغذائية والملابس والأحذية لكافة الأعمار والمفروشات والأدوات المنزلية والمدرسية تحت شعار لا للغلاء بقرية مسجد وصيف، وشهد المعرض إقبالا كثيف من أهالى القرية وقد لاقى المعرض قبول لدى الأهالى نظرا لأسعار هذه المعروضات بالمقارنة بأسعارها فى الأسواق.

كما نظمت أمانة العلاقات العامة بمدينة سمنود، على مدار يومين يوم طبى بمقر الأمانة، واشتمل علي فحص شامل مجاني بجهاز اختبار نسب جميع الفتامينات بالجسم، وفحص رمد وكشف نظر كمبيوتر، ومحاضرة توعية حول أمراض الثدي والكشف المبكر عنها، كما تم صرف الأدوية بالمجان.

كما أطلقت أمانة الصحة والسكان أول المحلة، مبادرة للتبرع بالدم ومشتقاته، حيث تم تجميع المتبرعين بالتعاون مع مستشفى المحلة العام، وقام الأطباء والتمريض بإجراء التحاليل اللازمة وفحص المواطنين وتم تجميع 24 قربة دم علي مدار ساعات المبادرة التي انتهت الساعة الثالثة عصراً.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانتي حزب مستقبل وطن بمركزي العدوة وبني مزار، قافلتين غذائيتين متحركة، الأولى بقرية بني وركان بمركز العدوة، والثانية بقرية السنارية بمركز بني مزار، وذلك لبيع جميع المواد الغذائية ومصنعات اللحوم بأسعار مخفضة.

كما نظمت أمانة مركز أبو قرقاص، ندوة صحية تثقيفية، بحضور أعضاء الحزب بالمركز وعدد من المواطنين، وتأتى هذه الندوة ضمن خطة فعاليات الحزب والتي تهدف الى تثقيف وتوعية المواطنين.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر، تحت عنوان "أكتوبر وقيم الحفاظ علي استقرار الوطن ومكتسباته الوطنية "، وجرى تنظيم الندوة بمدرسة" موط" الثانوية الزراعية، وكان ذلك بالمركز الدخلة بالتعاون مع أمانة التعليم بالمركز، وتضمنت الندوة عرضًا تسجيليا عن بطولات القوات المسلحة في معركة أكتوبر المجيدة، ودور الأبطال في التخطيط للحرب بذكاء كما تضمنت أيضاً وعض الفقرات الفنية لقسم الموهوبين بالإدارة التعليمية.

وفي محافظة الإسماعيلية،

نظمت أمانة مركز القنطرة غرب، حفل تكريم أوائل الطلبة، للطلاب وطالبات في مدرسة أحمد عرابي الإعدادية، وذلك لتميزهم وتفوقهم في الدراسة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.