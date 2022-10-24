شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش طلبا بشأن استكمال أعمال تطوير المستشفى التعليمى بدمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد العماري، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء أنور برغش بشأن وقف استكمال الأعمال بالمبني الملحق بالمستشفي التعليمي بمستشفي دمنهور العام.

واستعرضت النائبة طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحة أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزارء بأن يكون هذا المبني لجراحات ومعالجة الحروق، نظرا لعدم وجود هذا التخصص بمحافظة البحيرة، وكذلك لبعض التخصصات التي لا تتواجد ضمن المنظومة الصحية بمحافظة البحيرة إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح ولم يتم عمل شيئ في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من عدم وجود خدمات في بعض التخصصات.

من جانبه، قال الدكتور محمد فوزي رئيس قطاع المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة، إن المبني سيتكلف 650 مليون جنيه، وسيتم تعديل البرنامج الوظيفي للمبني وخلال ثلاثة أشهر من الآن سيتم الانتهاء من الرسومات الخاصة بالملحق وكذلك سيتم عمل الترسيات اللازمة لإنشاء الملحق ما لم يكن هناك قرارات بشأن وقف الترسيات عموما.