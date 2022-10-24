شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عقيل: العفو عن زياد العلمى يؤكد أن مصر تشهد تحولا كبيرا فى ملف الحقوق والحريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، بالقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، مؤكدا أنه قرار جيد وخطوة إيجابية، ويؤكد أن مصر تشهد تحول كبير فى ملف الحقوق والحريات والتحول الديمقراطى وحقوق الإنسان.

وقال أيمن عقيل في تصريحات له، إنه منذ عام 2019 بدأت تظهر ملامح هذا التحسن وخاصة منذ إصدار القرار رقم 149 لسنة 2019 الخاص بالعمل الأهلى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وكذلك إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي وهكذا إطلاق الحوار الوطنى، متمنيا أن تشهد الدولة المصرية تغير أكثر في الفترة القادمة وتحسن أكبر في ظل الظروف المتواجدة في العالم .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر منذ قليل القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.