شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تطالب بإنشاء شركات مساهمة للخدمات بجهاز المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ضرورة إنشاء شركات مساهمة للخدمات تابع لجهاز المشروعات.

وأضاف مرعى، خلال إجتماع لجنة المشروعات اليوم، بحضور نيفين جامع رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا يساعد علي خلق فرص عمل كثيرة للشباب وزيادة أنشطة جهاز المشروعات، متابعا:" أننا في الفترة المقبلة لا بد من العمل على توفيق أوضاع للمشروعات الصغيرة لدمجها في القطاع الرسمي، للاستفادة من الحوافز والخدمات التي يمنحها القانون رقم 152 لسنة 2020 ".

وشدد رئيس اللجنة، خلال الاجتماع على ضرورة العمل على إحلال الواردات عبر دعم المشروعات الصغيرة وبالتالي تقليل الإستيراد، متابعا:" نحتاج في العام توفير مليون فرصة عمل والمشروعات الصغيرة تحقق قيمة مضافة وتستطيع أن تستوعب عددا كبيرا من الشباب، وأن فكرة المجمعات الصناعية تدار بطريقة غير جيدة حيث القطع 48 متر مساحتها بجوار الـ500 متر وغيرها من المعوقات".