شكرا لقرائتكم خبر عن سويلم: الرى الحديث يزيد الإنتاجية ولأول مرة لدينا دليل استرشادى لتأهيل الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، إن مع الكمية الثابتة من المياه الأمر يستوجب إعادة استخدام المياه بشكل أفضل وزيادة الإنتاجية بنفس هذه الكمية، لافتا إلى جهود تطوير وتحديث منظومة الرى.

وقال وزير الرى: "تم اعتماد مالى لأطوال بلغت 12 ألف كم فى إطار تأهيل الترع، تم الانتهاء من 6 آلاف و110 كم وجارى العمل على 3884، وجارى نهو إجراءات الطرح والترسية فى 2192، وفيما يخص المساقى الخاصة تم الاعتماد 516 كم، وتم إسناد أطوال 333 تم نهو وتنفيذ 113 كم، وجارى العمل على أطوال 220 كم .

واستكمل الوزير:" فيما يخص الرى الحديث لابد من العمل على تأهيل الفلاح للتعامل مع الرى الحديث، وكيف سيساهم الرى الحديث فى زيادة الإنتاجية، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم عمل دليل استرشادى لتأهيل الترع والاستفادة من الموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، بحضور الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، وحضور أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلي النواب، والمخصص لاستعراض استراتيجية المياه وخطة وزارة الرى.

وأشار الوزير، إلى أن الدليل الاسترشادى أول مرة يتم وضع هذا الدليل، وسيكون له مردود كبير من خلال توفير كافة المعلومات حول التأهيل ومن ثم توفير الوقت والجهد وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية.