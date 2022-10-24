الدفاع البريطانية: محادثات عسكرية بين موسكو ولندن بشأن الوضع في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، أن رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال توني راداكين بحث هاتفيًا مع النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف الوضع في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيانها الذي بثته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن راداكين أكد دعم لندن المستمر لكييف.

وجاء في البيان أن "المسؤولين العسكريين اتفقا على أهمية الحفاظ على إبقاء قنوات اتصال مفتوحة بين المملكة المتحدة وروسيا لإدارة مخاطر سوء التقدير وتسهيل وقف التصعيد".. لافتًا إلى أن المكالمة تمت بمبادرة من الجانب الروسي.

وتأتي هذه المحادثة في أعقاب اتصال هاتفي جرى بين وزير الدفاع البريطاني بين والاس مع نظيره الروسي سيرجي شويجو أمس، واتصال آخر بين وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الليلة الماضية بشأن الأوضاع في أوكرانيا.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.