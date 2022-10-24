بالشراكة مع 67 مطورا عقاريا.. الدولة تستثمر 1.1 تريليون جنيه بالمشروعات السكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- صفاء أرناؤوط:

نفذت الدولة المصرية مشروعات في مجال الإسكان بالشراكة مع عدد من شركات التطوير العقاري بلغ عددها حوالي 67 مطورًا، بإجمالي استثمارية 1.1 تريليون جنيه، وفقا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال الجلسة الخامسة بالمؤتمر الاقتصادي.

311 مليار جنيه حصة الدولة

وقال الوزير إن مساحة المشروعات التي تم تنفيذها بين الدولة والقطاع الخاص بلغ حوالي 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بلغت حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل.

2.8 مليون وحدة سكنية خلال 8 سنوات

وأضاف أن عدد الوحدات السكنية التى تم توفيرها من عام 2014 إلى 2022، بلغ 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة (250 ألف وحدة سكن لتطوير المناطق غير الآمنة - 612 ألف وحدة إسكان اجتماعى - 152 ألف وحدة إسكان متوسط - 127 ألف وحدة إسكان متميز/فاخر، أى أن 72 ٪ من الوحدات التى نفذتها الدولة موجه لسكن بديل العشوائيات ومحدودي الدخل)، ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بنسبة حوالي 57%.

560 مليار جنيه إجمالي أوامر الإسناد للوحدات السكنية

وأكد الوزير، أن تلك الأرقام تؤكد أنه لا يوجد شكل من أشكال المزاحمة مع القطاع الخاص، حيث إن الوحدات التى نفذتها الدولة، عمل فى تنفيذها 1800 شركة مقاولات، بإجمالي أوامر الإسناد للوحدات السكنية تجاوز 560 مليار جنيه، مما وفر 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، و2.7 مليون فرصة عمل غير مباشرة.

وأشار إلى أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المُنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية"، حيث ناقشت الجلسة موضوع الثروة العقارية، وسبل التطوير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من المطورين العقاريين.