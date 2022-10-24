"انزل وارفع ايدك".. كواليس مطاردة ليلية أحبطت ترويج 760 فرش حشيش في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عيون ساهرة لا يغض له طرف وفاء بقسم أخذوه على عاتقهم منذ لحظة تخرجهم في كلية الشرطة. استراتيجية أمنية يعمل رجال الشرطة على تطبيقها بتفعيل دور الدوريات الليلية لبسط الأمن وتحقيق الردع وبث الطمأنينة في روح المواطنين بأن "ألشرطة تسهر على أمنهم".

في وقت متأخر من الليل، ترأس ضابط شرطة دورية أمنية أخذت تجوب دائرة قسم الهرم ما بين شوارع رئيسية وأخرى متفرعة لملاحظة الحالة الأمنية.

ثمة شئ حدث قلب الضابط بأن تلك الليلة ستحمل الجديد. دقائق معدودة كانت كفيلة بتحول شعوره إلى حقيقه. لاحظ الضابط سير سيارة ملاكي عكس الاتجاه أعلى طريق الواحات ليطلق سارينة عربة الشرطة ذات مفعول السحر على أرباب السوابق والمجرمين.

مع اقتراب الدورية، زاد قائد الملاكي من سرعته لكن تمكن قائد سيارة الدورية حال دون هروبه وأجبره على التوقف "اركن على جنب" قالها الضابط بصوت جهوري قبل أن يعنفه "انزل من العربية وارفع ايدك فوق".

اكتفى سائق الملاكي بالقول "هو في ايه.. أنا كنت رايح البنزينة أفول يا باشا" قبل أن تكشف عملية التفتيش عن مفاجأة صادمة له. عثر على 760 فرش حشيش تزن 76 كيلو جراما مخبأة بالسيارة وطبنجة.

عبر جهاز اللاسلكي أبلغ الضابط رئيسه "الحمد لله جبرت معانا النهاردة ضبطية حلوة يا معالي الباشا" أخبره خلالها بملخص سريع للواقعة انتهاء "احنا في الطريق للقسم".

داخل قسم شرطة الهرم، حاول المتهم مرواغة رجال البحث الجنائي إلا أنه بتطوير مناقشته من قبل العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب والعقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم، أيقن بأنه لا مف من الاعتراف.

أقر المتهم أمام الرائد أحمد عصام ومعاونيه الرائدين محمد سعودي ومحمد طارق، بأنه كان في طريقه لتوصيل صفقة المخدرات إلى محافظة أسيوط قادمًا من البحيرة إلا أن حظه العسر أوقعه في قبضة الشرطة.