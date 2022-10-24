بيان تحذيري من كلية الإعلام جامعة القاهرة بخصوص كسوف الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حذرت كلية الإعلام جامعة القاهرة، الطلاب من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف المقرر غدًا الثلاثاء.

وقالت كلية الإعلام في إعلان، إنه في إطار حرص الكلية على حماية أبنائها الطلاب وفي ضوء ما ورد ببعض الصحف عن توقع حدوث كسوف جزئي للشمس يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، يرجى عدم النظر للشمس أثناء الكسوف والذي سيستمر من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وأوضحت، أن النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يعرض شبكية العين للاحتراق ولا يمكن علاجها بعد ذلك ولذا وجب التنبية بخطورة النظر إلى الشمس فترة الكسوف.