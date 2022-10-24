"التعليم" تفعل مجموعات التقوية بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن الاستفسار حول إمكانية تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأكد الخطاب، أنه لا مانع من ذلك مع اتباع اللوائح والضوابط والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وعلى صعيدا أخر، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدرسة هي المكان الرسمي للتعليم والتعلم، وأن الدروس الخصوصية "نظام موازي" غير خاضع للرقابة والمعايير التربوية السليمة.

وأضاف الوزير خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن الدروس الخصوصية تستنزف المليارات من جيوب المصريين بحثا عن مستقبل أفضل لأبنائهم، قائلا: "دفنا رؤوسنا في الرمال على مدار السنين وتظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة".

واستكمل الوزير: "أول خطوات حل المشكلات هى الاعتراف بوجود مشكلة، حان الوقت للاعتراف بوجود مشكلة وطرح الأمر للحوار المجتمعي لسماع الاقتراحات المختلفة من جميع الأطراف المعنية من أجل مصلحه أبنائنا الطلاب".

واختتم الدكتور رضا حجازي: "الفكرة التى نعمل عليها حاليا هى تقنين الدروس الخصوصية لضمان بيئة تعليمية تربوية أمنة خاضعة لرقابة حكومية، على أن تستخدم أي موارد مكتسبة للوزارة من هذا الدور في دعم المدارس الحكومية ورفع مرتبات المعلمين، أدعوكم جميعا للنقاش البناء بخصوص هذا الشأن".