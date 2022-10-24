انت الان تتابع خبر إصابة شخص بتسرب غاز سام في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة شخص بتسرب غاز سام في محافظة ميسان.

وذكر المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني تعاملت مع تفاعل كيميائي في شاحنة تحمل مواد تنظيف كيميائية تستخدم في الحقول النفطية"، مبينا انه "نتج عن هذا التفاعل تسرب غاز سام، ما أدى إلى إصابة سائق الشاحنة".

واضاف أن "فرق الدفاع المدني اضطرت إلى إجراء الإنعاش الرئوي للسائق قبل تأمين نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج فيها مع إنهاء خطر الحمولة الكيماوية".