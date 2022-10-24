3 أصدقاء لترمب يتحولون إلى خونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن الأمر سيكون بمثابة «الخيانة»، إذا انتهى الأمر بأعضاء من إدارته السابقة بالترشح ضده في السباق القادم لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لـ2024.

وتشير الأنباء إلى أن الرئيس السابق لن يكون العضو الوحيد في إدارته الذي سيترشح عام 2024، بل يتوقع أن يترشح نائب الرئيس السابق مايك بنس، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والسفيرة السابقة للبلاد في الأمم المتحدة نيكي هايلي.

وقال ترمب ردا على سؤال لقناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، حول كيف سيتعامل مع مواجهة أعضاء سابقين في إدارته «أعتقد أنه ستكون خيانة كبيرة لو فعلوا ذلك، لكن هذا جيد أيضا».

وفي حين أشار بعض المتنافسين المحتملين على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لـ2024، إلى أنهم لن يسعوا للحصول على البيت الأبيض إذا ترشح ترمب مرة أخرى، قال آخرون إن قراراتهم لن تستند إلى قرار الرئيس السابق النهائي.

وروج ترمب، في مقابلته، مرة أخرى لاستطلاعات الرأي المبكرة للغاية في السباق الرئاسي المقبل، والتي تشير باستمرار إلى أنه المرشح الأوفر حظا حاليا في ترشيح الحزب الجمهوري.

ويدور الحديث حول 12 شخصا يعدون مرشحين محتملين للبيت الأبيض عن الحزب الجمهوري، وهم إلى جانب بنس وبومبيو وهايلي، (السيناتور توم كوتون من أركنساس، وتيد كروز من تكساس، وبيل هاجرتي من تينيسي، وريك سكوت من فلوريدا، وتيم سكوت من ساوث كارولينا؛ ورون ديسانتيس من فلوريدا، ولاري هوجان من ماريلاند، وكريس سونونو من نيو هامبشاير، والحاكم السابق كريس كريستي من ولاية نيوجيرسي).

وألمح ترمب في مؤتمر حاشد في تكساس إلى أنه سيخوض السباق الرئاسي.

وقال الرئيس السابق «لقد ترشحت مرتين، وفزت مرتين، وكان النجاح أفضل في المرة الثانية بكثير عن الأولى. والحصول على ملايين إضافية من الأصوات في 2020 مقارنة بـ2016».

أبرز الجمهوريين المنافسين لترمب

