إصابة جندي سوري في قصف استهدف دمشق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مصدر عسكري سوري إصابة جندي جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق، أمس.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المصدر قوله: «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق».

وأضاف: «إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عددا منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».

وهزت 4 انفجارات عنيفة اليوم مناطق جنوب وغرب العاصمة دمشق، سُمع دويها على غير عادة القصف الذي غالبا ما يكون في ساعات الليل.