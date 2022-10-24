إصابة جندي سوري في قصف استهدف دمشق

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ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المصدر قوله: «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق».وأضاف: «إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عددا منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية».
وهزت 4 انفجارات عنيفة اليوم مناطق جنوب وغرب العاصمة دمشق، سُمع دويها على غير عادة القصف الذي غالبا ما يكون في ساعات الليل.
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