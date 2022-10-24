شكرا لقرائتكم خبر وفاة 7 غزاويين منعت إسرائيل سفرهم للعلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مركز حقوقي فلسطيني، أمس، إن 7 مرضى فلسطينيين على الأقل من قطاع غزة توفوا، جراء منع إسرائيل سفرهم للعلاج منذ بداية العام الحالي.

وأبرز المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير، أن قيود إسرائيل علـى سـفر المرضى من قطاع غزة، تسبب في تدهـور الحالـة الصحيـة للعشـرات منهـم، جـراء فتـرات الانتظار الطويلـة للحصـول علـى التصاريـح اللازمة لاجتياز حاجز «بيـت حانـون ـ ايـرز».

وحسب المركز، «تعرقـل السـلطات الإسرائيلية وصـول المرضـى الذيـن يعانـون مـن أمـراض خطرة إلـى المستشـفيات المحوليـن إليهـا فـي الضفـة الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس أو إسـرائيل، وذلـك بالـرد علـى طلباتهـم بأنهـا قيـد الدراسـة، علـى الرغـم مـن وجـود موعـد محـدد لدخولهـم المستشـفى».

وأوضح أن ذلك يزيـد مـن معاناة مرضى غزة، ويتطلـب منهـم البـدء فـي إجـراءات جديـدة للحصول علـى تحويل للعـلاج فـي الخـارج، ويشـمل ذلـك الحصـول علـى موعـد دخـول مستشـفى جديـد، وقــد يتكرر هذا الأمر عـدة مـرات دون الحصـول علـى موافقـة. ومنـذ بدايـة العـام الحالي تلقـى 3878 مريضـا ردا إسـرائيليا بـأن طلباتهـم قيـد الدراسـة، بنسـبة 22% من إجمالي الطلبات المقدمة لسفر المرضى البالـغ عددهـا 13 ألفا و270 طلـبا.

وانتقد التقرير تقييـد إسرائيل سفر مرضى قطاع غزة المحولين للعـلاج، عبـر تشديد المعايير المتعلقـة بالحصول علـى تصاريـح السـفر لاجتياز حاجز (بيـت حانـون/ايـرز)، الـذي يعتبر المنفـذ الوحيد لسـفر سكان القطاع إلى باقي الأرض الفلسـطينية المحتلـة. وتعاني المنظومة الصحية في قطاع غـزة ضعفا كبيرا ناجما عـن الحصار الإسرائيلي المستمر منــذ 16عاما، والذي ترك آثارا سلبية خطرة، أسهمت في تدني جودة الخدمات الطبية داخل مستشـفيات القطاع، حسب التقرير.

ورصد التقرير أن السلطات الإسرائيلية عرقلت سفر نحو 74 ألف مريض من قطاع غزة خلال الأعوام من 2008 إلى 2021، للعـلاج فـي مستشـفيات الضفـة الغربيـة والقـدس المحتلـة أو إســرائيل، لأسباب متنوعة منها الاعتبارات الأمنية.