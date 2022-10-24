الرئيس المصري يعفوعن العليمي

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وجاء القرار استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، واستكمالا لدعوة الرئيس المصري بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي. العليمي، نائب سابق بمجلس الشعب المصري، ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف. خاض انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وحاز على المقعد في الجولة الأولى، وتعرض لانتقادات من الرأي العام المصري، جراء إهانة القوات المسلحة، والتهكم على بعض الرموز.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالعفو عن النشط والنائب البرلماني السابق زياد العليمي.وجاء القرار استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، واستكمالا لدعوة الرئيس المصري بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي. العليمي، نائب سابق بمجلس الشعب المصري، ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف. خاض انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 ضمن قوائم الكتلة المصرية، عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، وحاز على المقعد في الجولة الأولى، وتعرض لانتقادات من الرأي العام المصري، جراء إهانة القوات المسلحة، والتهكم على بعض الرموز.

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