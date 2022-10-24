السوداني يتعهد بحكومة عراقية تواجه الفقر والفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، بتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات في البلاد.

وأكد خلال اجتماعه، أمس الأول، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية أندرياس فيباري، أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات، وأهمها الاقتصادية، ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد، حسب بيان للحكومة العراقية. كما أكد أن العراق يتطلع إلى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح شعبه.

وجدد وفد الاتحاد الأوروبي استمرار تقديم دعم الاتحاد لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وتقوية الديمقراطية الناشئة في العراق، ودعم الاتحاد الأوروبي للاستثمار في العراق والعمل على توسعيه. ووفقا للبيان فقد تناول الاجتماع تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الأوروبي.

على صعيد آخر، قضت محكمة عراقية، أمس، بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق متورط في جريمة تفجير سيارة مفخخة، استهدفت زوارا لإحياء مناسبة دينية في منطقة الدورة جنوب غربي بغداد. وقال مجلس القضاء الأعلى بالعراق في بيان: إن «محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم أقدم على تفجير سيارة مفخخة في منطقة الدورة، استهدفت مواطنين أثناء إحياء ذكرى زيارة الإمام الكاظم، وأدت إلى سقوط قتلى ومصابين، بهدف بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين تحقيقا لغايات إرهابية». وأضاف، بأن «الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب في العراق».