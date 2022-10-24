شكرا لقرائتكم خبر السودان يشكل لجنة تقصي حقائق في اشتباكات النيل الأزرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية العقيد ركن نبيل عبد الله أمس، أن القيادة العسكرية حركت لجنة لتقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الأمنية بالإقليم برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات الفريق الركن خالد عابدين الشامي، وممثلين لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن عبدالله قوله: «إنه تم تعيين قائد جديد لمنطقة النيل الأزرق العسكرية وهو اللواء الركن ربيع عبدالله آدم، في إطار دفع جهود معالجة الأوضاع الأمنية بالإقليم على خلفية الأحداث المؤسفة الأخيرة.

ووفق ما نشره موقع «سودان تريبيون» الإخباري، أضرم محتجون غاضبون النار، أمس الأول، في مقر أمانة حكومة إقليم النيل الأزرق، ونهبوا مخزنا للسلاح في امتداد غير مسبوق للفوضى التي تضرب الإقليم.

ويشهد عدد من مناطق إقليم النيل الأزرق، منذ أكثر من أسبوع نزاعات قبلية دامية بين الهوسا وقبائل الأنقسنا، أدت إلى مقتل نحو 200 شخص في بلدة «ود الماحي» شرق الدمازين.