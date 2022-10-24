رئيس البورصة يطالب التأمينات والأوقاف بضخ المزيد من الأموال في الأسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن البورصة في الوضع الحالي بها فرص استثمارية جيدة على المدى طويل الأجل بالجنيه المصري خاصة المؤسسات والشركات الوطنية التي يمكنها ضخ الأموال داخل البورصة.

وطالب الدكاني، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي اليوم الاثنين، المؤسسات والشركات الحكومية مثل شركات التأمين وصناديق التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف بضخ المزيد من الأموال داخل سوق رأس المال المصري من أجل رفع السيولة وبالتالي المستويات السعرية للأسهم.

وأكد أن المشكلة الأساسية الحالية للبورصة المصرية تتمثل في ضحالة السيولة والتداولات وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعار أسهم وقيمة أصول الشركات المتداولة.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة المصرية أمس الأحد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء ورجال الأعمال.

وتمتد فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام من الفترة 23 أكتوبر إلى 25 أكتوبر الجاري بعنوان "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية".