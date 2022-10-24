رئيس البورصة: سنرى طروحات جديدة قريبا في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن هناك الكثير من المناقشات عن متى سيكون هناك طروحات جديدة في البورصة المصرية، "وكانت وجهة نظري الشخصية أن مالك الأصل عندما ينظر إلى قيمة الأصول المماثلة في البورصة المصرية حاليا لن يأخذ القرار بطرح شركته في البورصة سريعا".

وأضاف الدكاني، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي اليوم الاثنين: "لابد أن نتحرك بشكل مختلف لو وفرنا السيولة نقدر إننا نرفع المعدلات السعرية للأسهم المثيلة وهو ما يعطي حافزا للمساهمين مالكي هذه الشركات لطرح شركاتهم في البورصة".

وأشار إلى إمكانية طرح حصص صغيرة من الشركات الحكومية على عدة مراحل من الأسهم بدلا من طرح حصص كبيرة مرة واحدة، وذلك لجذب المستثمرين والتأكيد على الجدية في الطرح أمامهم وتفادي التخوف عند متخذ القرار في هذا الشأن.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة المصرية أمس الأحد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء ورجال الأعمال.

وتمتد فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام من الفترة 23 أكتوبر إلى 25 أكتوبر الجاري بعنوان "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية".