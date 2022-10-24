متى يعود المستثمرون الأجانب إلى البورصة المصرية؟.. الدكاني يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية إن هناك رسالة إيجابية تتعلق بعودة الأجانب إلى البورصة المصرية وهي تتمثل في أنه بمجرد إنجاز الإصلاحات الاقتصادية الحالية ستعود الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، ولكن التحدي هو كيفية الحفاظ على استمرار الأجانب في السوق وتقديم فرص استثمار جيدة لهم.

وتابع الدكاني، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي اليوم الاثنين: "الكل أجمع على أن الاقتصاد المصري ليس لديه مشكلة هيكلية وفي انتظار تنفيذ الإصلاحات الجارية للدخول للبورصة المصرية من جديد".

وذكر أن هناك حاجة لتنفيذ مثل آليات التحوط التي سينفذها البنك المركزي ضد مخاطر العملة ولكن على الأسهم وأدوات الدين الثابت سريعا حتى يستطيع المستثمرون استخدامها.

وأضاف: "كما أننا نحتاج في البورصة لتنفيذ بعض الإجراءات ويتم التنسيق حاليا مع الرقابة المالية في جزء المشتقات المالية للتحوط من مخاطر الأسهم وهو مطلب أساسي عند المستثمرين الأجانب قبل المصريين، إلى جانب تفعيل بعض الأدوات التي تحتاج لتفعيلها بشكل مختلف الشورت سيلينج والماركت ميكر، وغيرها".

وأوضح الدكاني أن هناك مطلبا أساسيا عن المستثمرين الأجانب يتمثل في تغيير ثقافة علاقات المستثمرين، خاصة لدى الشركات الوطنية الكبيرة في مصر، فلابد من تغيير الثقافة والحديث مع المستثمرين والمحللين الذين يغطون شركاتهم وتوفير البيانات بكافة السبل المتاحة.

وأشار إلى أن التأكيد على أن مسؤول علاقات المستثمرين هو المسؤول الأول لتوفير المعلومات عن شركته، وأن يكون له وصول مباشر لهذه المعلومات، وأنه إذا لم يكن لديه الدراية الكافية لأداء هذا الدور لن يتجه أي مستثمر أجنبي للاستثمار في أسهم هذه الشركة.