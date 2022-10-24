رئيس البورصة يكشف عن المشكلة الأساسية لسوق المال المصري حاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن الجولة الترويجية التي قامت بها البورصة في الإمارات شهدت مقابلات مع مجموعة كبيرة من المستثمرين.

وأضاف الدكاني، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي اليوم الاثنين، أنهم ذهبوا بأجندة واضحة، فتشخيص المرض واضح عند الجميع وأيضا هناك معرفة بخطة الإصلاح التي يجب التحرك فيها.

وذكر أنه بمقدور البورصة المصرية حل بعض المشكلات بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، والبعض الآخر خارج نطاق البورصة ولكنها تؤثر بشكل مباشر على البورصة.

وأوضح رئيس البورصة أن المشكلة الأساسية هي ضحالة السيولة والتداولات في البورصة المصرية وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعار أسهم وقيمة أصول الشركات المتداولة.

وأكد أنه لمواجهة هذه المشكلة لابد من تنفيذ خطوتين أساسيتين أولهما التركيز على تعزيز السيولة المحلية من خلال ضخ المؤسسات والشركات الحكومية مثل شركات التأمين وصناديق التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف المزيد من الأموال داخل سوق رأس المال المصري، وهو ما سيؤدي إلى اختلافات سعرية لأسهم البورصة.

وأشار الدكاني إلى أن الخطوة الثانية هي ترسيخ ثقافة عند المستثمر الفرد والعمل على قبول التكنولوجيا المالية في عملية "اعرف عميلك" هو جزء مهم لجذب شرائح عمرية جديدة من العملاء إلى السوق المصري بما يتضمن تعزيز السيولة المحلية.

وأوضح أنه يطمح في المرحلة الحالية أن واحدا من كل بيت مصري يستثمر في البورصة المصرية خصوصا من الشرائح العملية المنخفضة وهو ما لن يحدث إلا بوجود آليات تكنولوجية واضحة تسمح للشباب بالاستثمار.