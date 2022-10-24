تحطم 3 سيارات في انهيار شرفة عقار شرقي الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

تحطمت 3 سيارات، اليوم الإثنين، في انهيار شرفة عقار مكون من 8 طوابق، صادر له قرار ترميم لم ينفذ، في منطقة لوران بحي شرقي الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية إخطارًا بانهيار أجزاء من عقار رقم 2 شارع الألفي متفرع من طريق الجيش "الكورنيش"، وانتقل مسؤولو الحي إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي و7 طوابق علوية، سقطت شرفة شقة بالطابق الثاني علوي منها، ما أسفر عن تحطم وتلفيات بـ 3 سيارات ملاكي تصادف وقوفها أسفل العقار.

ووفقًا لحي شرق الإسكندرية، العقار مسجل باسم "ف.م.ح" وصادر له قرار ترميم رقم 674 لسنة 1992 يتضمن إزالة جزء من الطابقين الثامن والسابع علوي وترميم باقي العقار، لم يجر تنفيذه.